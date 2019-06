Krijgen we opnieuw tussenpaus aan het hoofd van voetbalbond? 74-jarige kandidaat met leeftijdsgrens van… 75 jaar

Op een buitengewone algemene vergadering van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wordt komende zaterdag een nieuwe voorzitter verkozen. De 76-jarige Gérard Linard geeft na twee jaar de fakkel en een modernere structuur door aan zijn opvolger. De namen van Gilbert Timmermans en Mehdi Bayat duiken het vaakst op als mogelijke opvolgers. Opvallend: Timmermans is 74 jaar en de leeftijdsgrens is… 75 jaar.

Na twee jaar loopt het rijk van Linard in het Brusselse bondsgebouw ten einde. De 76-jarige Henegouwer was de eerste voorzitter uit het Franstalige amateurvoetbal (ACFF) in 50 jaar. Linard overschreed vorig jaar de leeftijdsgrens (75 jaar) voor een mandaat binnen de voetbalbond, maar het Uitvoerend Comité besliste om eenmalig af te wijken van de leeftijdsgrens. En dus deed de voormalige ACFF-voorzitter en interim-CEO van de voetbalbond zijn mandaat uit.

Met Gilbert Timmermans is opnieuw een ouderdomsdeken kandidaat om bondsvoorzitter te worden. De voorzitter van Voetbal Vlaanderen moest in juni 2017 nog de duimen leggen voor Linard (8 tegen 14 stemmen), maar lijkt twee jaar later alsnog op weg de troon te bestijgen. Zeker nu Bart Verhaeghe zijn mandaat als ondervoorzitter ter beschikking stelde. De bondsvoorzitter en zijn vicevoorzitter moeten immers van een verschillende taalrol zijn. Mehdi Bayat, sterke man bij Sporting Charleroi, wordt genoemd als opvolger van Verhaeghe en dus zou de weg naar het bondsvoorzitterschap kunnen openliggen voor Timmermans.

Mocht hij verkozen raken, zal Timmermans hoe dan ook een tussenpaus zijn, want hij wordt straks zelf 74 jaar oud. Maar daar maakt de sterke man van Voetbal Vlaanderen geen punt van. “Volgend seizoen stapt de KBVB in een gloednieuwe structuur. Zelfs als ik maar voor een jaar voorzitter kan zijn, kan mijn ervaring goed van pas komen.”

Wordt Mehdi Bayat eerste vicevoorzitter? Foto: Photo News

Timmermans is voorlopig de enige uitgesproken kandidaat, maar tegenstanders kunnen zich zaterdag op het allerlaatste moment nog aanmelden. Verwacht wordt dat het ACFF met Philippe Godin nog een kandidaat-voorzitter zal leveren. Officieel is de kandidatuur van de Luikse voetbalbestuurder nog niet, maar dat zal het de komende dagen vermoedelijk wel worden. Bij de Pro League worden Joseph Allijns, Mieke Declercq en vooral Mehdi Bayat genoemd als kandidaten. Maar mogelijk scharen de profclubs zich achter Timmermans, zodat Bayat eerste vicevoorzitter kan zijn. Wanneer de bondsvoorzitter uit het amateurvoetbal komt, dient de eerste ondervoorzitter namelijk uit het profvoetbal te komen (en vice versa).

Er zijn zaterdag 22 stemmen te verdelen door het Uitvoerend Comité. De Pro League telt acht stemmen, de amateurvleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen hebben er elk zeven.

Voor Gérard Linard wordt het hoe dan ook zijn laatste vergadering als bondsvoorzitter. De Henegouwer zal er een afscheidsspeech geven. Na afloop van de statutaire algemene vergadering, die om 11.00 uur van start gaat, wordt zijn opvolger aangeduid. Ook de ondervoorzitters en de bestuurders van de voetbalbond worden benoemd.

Voetbalbond stemt zaterdag ook over nieuwe, moderne structuur

De KBVB staat ook voor belangrijke structurele wijzigingen die de grootste sportfederatie van België moeten vereenvoudigen. Twee entiteiten, de feitelijke vereniging en de vzw, worden vanaf 1 juli gebundeld in één vzw. Tenminste, als de hervorming zaterdag wordt goedgekeurd op de jaarlijks algemene vergadering van de KBVB.

De nieuwe structuur moet de KBVB drastisch vereenvoudigen. Het plan werd eind maart al unaniem goedgekeurd door het Uitvoerend Comité, maar om de ontbinding en vereffening van de feitelijk structuur helemaal goed te keuren, is het fiat van de algemene vergadering nodig. Er zijn 449 van de 554 stemmen nodig, ofwel een ruime meerderheid van 81 procent, om de nieuwe structuur in werking te laten treden. De stemgerechtigden worden verdeeld over de Pro Leage (144 stemmen), de eerste, tweede en derde amateurklasse (elk 60 stemmen) en de provinciale comités van Voetbal Vlaanderen en ACFF (230 stemmen). Er werden eerder alleen maar positieve adviezen gegeven, geen enkele club tekende bezwaar aan en ook de UEFA is de structuurwijziging genegen.

Het Uitvoerend Comité, sinds mensenheugenis het hoogste bondsorgaan, gaat door de wijziging weliswaar op de schop. Het belangrijkste orgaan in de nieuwe structuur, die uit vier entiteiten zal bestaan, wordt in principe de algemene vergadering (bevoegdheid jaarrekeningen en statuten). De raad van bestuur van de KBVB besliste dat Voetbal Vlaanderen daarin 25 mandaten zal krijgen. Voor de Pro League zijn er 22 weggelegd, ACFF beschikt over 18 mandaten. De overige zes mandaten zijn voor onafhankelijke bestuurders, door de KBVB “Football Family” genoemd.

Alle huidige mandaten worden voorts verdeeld over de Hoge Raad voor het Voetbal, die de reglementaire bevoegdheid toegewezen krijgt, en de Raad van Bestuur, die bevoegd is voor de strategie van de KBVB, de goedkeuring van de budgetten, en niet-operationeel is. Het management neemt ten slotte de operationele leiding van de KBVB op zich. Aan het functioneren van de onafhankelijke instanties (Disciplinaire Commissies, Commissie Integriteit en Licentiecommissie) wordt niets gewijzigd.

Op de jaarlijkse algemene vergadering zullen behalve de nieuwe structuur ook de mandaten en de aanduidingen van voorgedragen kandidaten bekrachtigd worden. Er zal een overzicht gegeven worden van de reglementswijzigingen, alsook van de financiële resultaten van het voorbije boekjaar en de begroting van volgend seizoen wordt uit de doeken gedaan. Verder wordt ook de tijd genomen om bondsonderscheidingen uit te delen en competitiewinnaars in de bloemetjes te zetten.