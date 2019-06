Beerselse osteopaat veroordeeld voor dood van 14-jarig meisje

Christoper R., een 57-jarige osteopaat uit Beersel, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel van 2 jaar. De man is schuldig bevonden aan onwettige uitoefening van de geneeskunde, en onopzettelijke doodslag op een 14-jarig meisje.

Het meisje overleed in 2015 in het Universitair Ziekenhuis Gent aan tuberculose. Het kind was maanden eerder gezien door een huisarts, die onder meer antibiotica had voorgeschreven, maar haar pleegouders hadden vervolgens R. geconsulteerd en die had een alternatieve diagnose en behandeling voorgesteld.

‘Beklaagde heeft zich gedragen als een arts en heeft handelingen gesteld die hem niet toekomen’, luidt het vonnis. ‘De fysieke integriteit van het slachtoffer was daarbij ondergeschikt aan zijn pogingen om mensen te overtuigen van zijn geneeswijze.’

Het 14-jarige meisje werd in mei 2015 nog opgenomen op de spoedafdeling van het UZ Gent, maar overleed er een tweetal weken later. De Provinciale Geneeskundige Commissie van Vlaams-Brabant en Brussel, en de Nationale Orde der Geneesheren dienden daarop klacht in bij het parket Halle-Vilvoorde, dat een gerechtelijk onderzoek startte.

Homeopathische middelen

Volgens R., die geen geneeskunde mocht beoefenen, was er sprake van een asbestbesmetting, een depressie en verminderde immuniteit, klachten die hij behandelde met homeopathische middelen.

Zelfs toen de toestand van het meisje niet verbeterde, maar integendeel achteruitging, stuurde R. zijn behandeling niet bij. En zelfs toen het meisje al in het UZ was opgenomen, bleef hij haar behandelende arts mails sturen met zijn adviezen.