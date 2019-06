Mooie kansen voor getalenteerde en gemotiveerde medewerkers

DEME is een wereldwijd actieve internationale groep gespecialiseerd in onder meer baggerwerken, landwinning, oplossingen voor de offshore-energiemarkt zoals de bouw van windmolenparken, civiele werken en milieuoplossingen. In een groot huis met vele kamers zoals DEME liggen er volop opportuniteiten voor getalenteerde medewerkers. Hendrik, Ellen, Joachim en Elien vertellen waarom werken bij dit bedrijf zo aantrekkelijk is.

Onderdompeling in de praktijk

Hendrik Nonneman (50) studeerde Tropische Landbouw en was verschillende jaren actief in Afrika als coöperant bij een Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking. Na een korte periode bij een aannemingsbedrijf kwam Hendrik in dienst bij DEME als calculator Benelux.

“Om de stiel te leren werd ik enkele maanden tewerk gesteld als matroos. Eerst aan boord van een baggerschip waar ik de sleepkop proper maakte en een pompwaaier leerde vervangen. Daarna op een kraanponton in Denemarken om erosiebescherming aan te leggen rond de pijlers van de Storebeltbrug. Die onderdompeling in het veld was van onschatbare waarde.”

Op de Benelux-afdeling mocht Hendrik mee pionieren met de bouw van het eerste offshore windmolenpark op de Thornbank. “Daarna kwam ik op het DEME Competence Centre terecht waar we design en build projecten engineerden en begrootten. Ondertussen ben ik doorgegroeid tot hoofd van de begrotingsafdeling van de milieutak bij DEME. De diversiteit aan taken, het innovatieve karakter van de projecten en de talloze opportuniteiten zorgen ervoor dat ik iedere dag, ook na meer dan 20 jaar, met veel plezier kom werken. Op onze afdeling zijn we trouwens nog volop op zoek naar enkele enthousiaste no-nonsens medewerkers.”

Opportuniteiten om te groeien

Na een spontane sollicitatie vond Ellen De Wilde (27) begin 2019, de job van haar leven bij DEME.

“Ik heb een diploma geologie en marine wetenschappen op zak. Marine wetenschappen is een boeiende materie waarbij je facetten oppikt over ecologie, natuur, zeeën, rivieren… Ik startte eerst in een studiebureau en kreeg nadien mijn kans bij DEME op de tender-afdeling waar Hendrik ook werkt. Er komt veel op me af, ik beheers nog maar een fractie van wat er allemaal te doen is. Gelukkig word ik niet aan mijn lot overgelaten, ik krijg de kans om via het leerplatform van DEME uiteenlopende opleidingen te volgen zoals de verplichte theoretische cursus bagger-, kust- en oeverwerken.” Ellen werkt voornamelijk op het hoofdkantoor in Zwijndrecht. “Ik woon niet veraf en fiets dagelijks naar het werk, van files heb ik geen last. Met het uitstippelen van een carrièrepad ben ik nog niet bezig nu, ik ben vooral blij om te kunnen werken in een dynamisch bedrijf met enorm veel uitdagingen en toffe collega’s.”

