Iran schiet Amerikaanse drone neer

Foto: Us Navy HANDOUT/EPA

Iraans luchtafweergeschut heeft donderdag een Amerikaanse drone neergehaald. Staatsmedia claimen dat het onbemande toestel het Iraanse luchtruim had geschonden, maar de Verenigde Staten ontkennen dat.

De Amerikaanse drone zou volgens Iran het Iraanse luchtruim binnengedrongen zijn in Kuh-Mobarak, in de zuidelijke provincie Hormozgan. Volgens de Revolutionaire Wachten betrof het een drone van het type Global Hawk, van de Amerikaanse fabrikant Northrop Grumman. Het toestel werd neergeschoten door hun luchtmacht in de kustprovincie Hormozgan, beweert Press TV, het Engelse kanaal van de staatstelevisie.

Een Amerikaanse legerwoordvoerder ontkende donderdag echter dat een drone van de VS het Iraanse luchtruim was binnengedrongen. ‘Er was vandaag geen enkel Amerikaans toestel actief boven Iran’, zegt kapitein Bill Urban tegen persbureau Reuters. Verder commentaar wilde hij niet kwijt.

Een anonieme Amerikaanse militair bevestigt donderdag tegen persagentschap Reuters wel dat er een legerdrone van de VS werd neergehaald door een Iraanse raket boven de Straat van Hormuz. In dat gebied werden een week geleden twee olietankers aangevallen. De neergehaalde drone zou volgens de anonieme bron het Iraanse luchtruim dus niet geschonden hebben. Het zou gaan om een MQ-4C Triton-drone van de Amerikaanse marine. Meer details, zoals het tijdstip waarop het onbemande toestel uit de lucht werd gehaald, ontbreken momenteel.

Aanval op olietankers

De Verenigde Staten claimden de afgelopen dagen al dat Iran vorige week had geprobeerd een Amerikaanse drone neer te halen nabij de aangevallen olietankers in de Golf van Oman. Ook op 6 juni zouden pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen een Amerikaanse drone hebben neergehaald.

Sinds de vermoedelijke aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman zijn de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten opnieuw hoog opgelopen. De VS houden Iran verantwoordelijk voor die aanvallen, maar Teheran wijst alle verantwoordelijkheid af. In de nasleep van de opgelopen spanningen hebben de Verenigde Staten hun aanwezigheid in het Midden-Oosten opgeschroefd.