De grote baas van de F1, Chase Carey, heeft er alle vertrouwen in dat het voorgestelde budgetplafond met duidelijke regels goed in de hand kan gehouden worden.

De FIA, Formule 1 en de teams zijn overeengekomen dat er een budgetplafond zal komen van 175 miljoen dollar per jaar. Met dat bedrag moeten de teams een seizoen kunnen afwerken maar er zijn ook dingen die niet meegeteld worden zoals het salaris van de rijder, het marketingbudget en de kosten voor motoren.

Dan rijst de vraag uiteraard of dat wel allemaal in goede banen kan geleid worden in een sport waar het vinden van achterpoortjes schering en inslag is. Volgens Chase Carey vormt dat geen probleem, hij vindt dat de regels duidelijk zijn en dat moet de F1 in staat stellen om alles goed in de gaten te houden.

“Het heeft ons een jaar gekost om over dit proces te praten,” aldus Carey bij het Oostenrijkse ‘Servus TV’.

“Niet alleen om een passende limiet te vinden maar ook om een proces te vinden dat ons in staat stelt om het te beoordelen. Iedereen mag er zeker van zijn dat de kostenstructuur betrouwbaar is.”

“Onze sport is ingewikkeld maar zulke trucs kan je overal in de zakenwereld terugvinden.”

“De regels zijn duidelijk. Je moet toegang hebben tot de informatie om er zeker van te zijn dat alles op een betrouwbare manier gebeurd maar ik ben er zeker van dat alles goed en betrouwbaar gecontroleerd kan worden.”

Volgend jaar zullen de regels gesimuleerd worden en zullen teams gevraagd worden om hun boekhouding te laten zien maar er zullen geen regels in voege zijn en bijgevolg ook geen bestraffingen volgen.

“Het is de bedoeling om in 2020 al een test te doen,” gaat Carey verder. “Dat heeft nog geen invloed op een budgetlimiet maar het zal laten zien hoe we zullen controleren.”

“Iedereen moet de kans krijgen om te zien hoe het werkt. We willen zien wat voor resultaten het zal opleveren. Ik ben er zeker van dat het een leerproces zal worden, ik maak me geen illusies. Volgens mij zal het de kostenstructuur nog meer verfijnen.”

“Wijzelf en de teams zullen er moeten mee leven maar we hebben een startpunt nodig en dat is het begin van een proces dat zal groeien.”

“We zullen weer proberen om een sport te creëren waarin de competitie beter is dan vandaag. Het moet een gezondere omgeving worden voor alle betrokkenen.”

