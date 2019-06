Leider sekssekte Nxivm over hele lijn veroordeeld

Keith Ranieri (58), leider van de Nxivm-beweging waarin vrouwen gebruikt werden als seksslavinnen, is door een jury in New York schuldig bevonden aan onder andere mensenhandel en bezit van kinderporno. Hij riskeert levenslang.

Keith Raniere is na een proces van meer dan zes weken in Brooklyn schuldig bevonden aan oplichting, samenzwering, mensenhandel en bezit van kinderpornografie. Raniere is de oprichter van Nxivm (spreek uit: Nexium) een organisatie die zich voordeed als zelfhulpgroep en zo veel leden, onder wie ook een hoop bekendheden, ronselde.

Vrouwen die tot Nxivm toetreden werden als ‘slavinnen’ behandeld door Raniere en moesten seks met hem hebben. Een tachtigtal vrouwen kreeg een brandmerk met zijn initialen in de lies en veel leden moesten zichzelf uithongeren om aan Ranieres schoonheidsidealen te voldoen.

‘Het proces heeft aangetoond dat Raniere, die zichzelf als een genie voordeed, in feite een meestermanipulator was, een oplichter en bendebaas van een sekteachtige organisatie die zich bezighield met mensenhandel, kinderporno, afpersing, verplichte abortus, brandmerking en vernedering’, verklaarde openbaar aanklager Richard Donoghue na afloop van het proces.

De zelfverklaarde goeroe kent zijn straf op 25 september. Hij riskeert levenslang, maar zijn advocaat liet al weten in beroep te zullen gaan.