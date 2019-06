Na vijf nederlagen op rij hebben de Red Panthers (FIH-13) woensdag op de vijftiende en voorlaatste speeldag nog eens een zege geboekt in de Hockey Pro League voor vrouwenteams. In Antwerpen versloegen ze Australië (FIH-3) met 1-0. Ambre Ballenghien scoorde in de 53e minuut op strafcorner.

België is vijfde in de stand en kan zich niet meer plaatsen voor de Final Four. Zondag is Argentinië (FIH-2) de laatste tegenstander.