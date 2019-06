Politie rolt internationale drugsbende op in Limburg

Woensdagochtend zijn ordediensten tegelijkertijd op 24 locaties in België, Nederland en Duitsland binnengevallen die gebruikt werden door een criminele organisatie gebruikt die in verschillende domeinen in de drugswereld actief was. In ons land werden veertien verdachten gearresteerd.

Bij de internationale operatie tegen de drugsbende werden woensdagochtend in totaal 255 agenten ingezet in de drie landen In ons land werden drie cannabisplantages en een reeds ontmantelde plantage aangetroffen. Veertien verdachten werdengearresteerd. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg legde ook beslag op vijftien luxevoertuigen, drie vuurwapens en een bedrag van ongeveer twintigduizend euro.

Bij onze noorderburen werden er zeven verdachten gearresteerd tijdens de zestien huiszoekingen daar en werd ook een werkend productielabo voor synthetische drugs gevonden en twee loodsen met hennepplantages. Daar werd ook een cash geldbedrag van 2,4 miljoen euro aangetroffen en in beslag genomen. In Duitsland werd een een loods met materiaal voor hennepplantages aangetroffen en werd er één verdachte gearresteerd.

Op spoor gekomen door dumpingen

Het federale parket van Limburg kwam de criminele organisatie op het spoor na dumpingen van drugsafval in Kiewit, Hamont, Genk en Zonhoven. Telkens werden vrachtwagens aangetroffen die volgestouwd waren met chemicaliën. Na de vondst van de vrachtwagen in de omgeving van de Bruinstraat in Zonhoven kon een actief drugslabo worden aangetroffen en ontmanteld in een boerderij.

Het onderzoek legde een internationale handel bloot van precursoren en chemicaliën in Roemenië. De organisatie voerde de aanmaakstoffen vanuit China naar Roemenië in, en regelde de verdere doorvoer ervan via Duitsland naar Nederland en België. De stoffen waren bedoeld voor synthetische druglabo’s in deze grensstreek. Eén van de criminele ondernemingen die de producten afnam, was deze opgebouwd rond verdachte T. Ph. Hij maakte bij zijn criminele activiteiten gebruik van voertuigen van een kompaan H.H., die een bedrijf had in Hasselt. Deze laatste voorzag de organisatie van de nodige hardware.