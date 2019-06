Gedetineerden kruipen op dak van gevangenis Oudenaarde

In de gevangenis van Oudenaarde voeren twee gedetineerden woensdagavond actie op het dak van het gevangenisgebouw. Het is volgens de gevangenisdirectie niet duidelijk wat de beweegredenen van de twee zijn.

‘Het gaat om een geweldloze actie van twee gevangenen na de wandeling. Alle andere gedetineerden zijn probleemloos naar de cel teruggekeerd’, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

De twee gedetineerden weigeren voorlopig om naar beneden te komen. ‘Het is niet duidelijk wat hun beweegredenen zijn’, zegt Van De Vijver. ‘De twee zijn op het dak gekropen aanpalend na de wandeling in de late namiddag. Ze weigeren terug te keren naar hun cel.’

De politie is aanwezig en bekijkt de situatie. Volgens burgemeester Marnic De Meulemeester van Oudenaarde wordt momenteel onderhandeld met de gevangenen.

De omgeving van de gevangenis in de Bourgondiëstraat is afgesloten. De brandweer is ter plaatse en er is ook een politiehelikopter ingeschakeld om de situatie op te volgen.