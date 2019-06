Prins Amedeo en echtgenote verwachten tweede kind

De oudste zoon van prinses Astrid, prins Amedeo, en zijn echtgenote Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein verwachten een tweede kind.

Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein, de vrouw van de Belgische prins Amedeo is opnieuw in verwachting. Volgens VRT zou de geboorte voor september zijn. Het kind zal op de achtste plaats komen in opvolging voor de Belgische troon, ook al zal het geen koninklijke titel dragen.

Rosboch von Wolkenstein en oudste zoon van prinses Astrid kregen in mei 2016 al een dochter, Anna Astrid. Zij was het eerste achterkleinkind van koning Albert en koningin Paola.