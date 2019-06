Johnson nog steviger aan de leiding

Met slechts 27 stemmen is Rory Stewart de volgende afvaller in de race naar het leiderschap van de Britse Tories. Boris Johnson is met nog vier overblijvende kandidaten meer dan ooit favoriet.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is dé favoriet om partijleider van de Britse Conservatieven te worden en Theresa May op te volgen als premier. Dat blijkt nog meer na de derde stemronde. Johnson haalde zeventien stemmen meer binnen en kreeg zo 46 procent (143 stemmen) van de stemmers achters zich.

Nadat Brexit-minister Dominic Raab dinsdag als laatste was geëindigd in de tweede stemronde en dus uit de race viel, werd al voorspeld dat een groot deel van zijn achterban zich achter de voormalige burgemeester van Londen zou scharen.

De komende dagen volgen nog twee stemrondes, waarna de leden van de Conservatieve Partij nog ongeveer een maand de tijd krijgen om te kiezen uit de twee overblijvende kandidaten. Wie er daarin naast Johnson op het stembriefje komt, is moeilijk te voorspellen. Michael Gove (51) en minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt (54) laten elkaar voorlopig niet los. Hunt eindigde al in elke stemronde voor Gove, maar zijn voorsprong wordt elke ronde kleiner.

Sajid Javid, in de tweede stemronde nog laatst, haalde nu 38 stemmen. De minister van Binnenlandse Zaken lijkt echter het minste kans te maken om het tot het einde vol te houden.

'Spion voor MI6' ligt eruit

Van minister van Ontwikkelingszaken Rory Stewart werd eigenlijk niet verwacht dat hij het zo lang zou volhouden. In de eerste ronde kon Stewart maar negentien collega’s overtuigen maar dinsdag schoot hij opeens door naar 37. Stewart bood een duidelijk alternatief voor Johnson, omdat hij de enige kandidaat was die geen harde Brexit wil en die het scheidingsakkoord dat Theresa May had onderhandeld wil behouden.

Stewart, die in zijn studententijd nog bijles gaf aan prinsen William en Harry, zou volgens The Telegraph zeven jaar voor de buitenlandse inlichtingendienst MI6 gewerkt hebben. Dat wordt door Stewart ontkend. Al gaf hij daarbij toe dat hij het ook niet zou kunnen bevestigen als het wél zo zou zijn.