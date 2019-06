Rampenplan van kracht in Kalmthout na onweer

In de Antwerpse gemeente Kalmthout is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door wateroverlast na het onweer. Ook op andere plekken passeerde al hevig onweer. Voor het hele land geldt woensdagavond code oranje, enkel aan de kust geldt code geel.

In Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen heeft burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) woensdagavond de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd vanwege de overvloedige regenval. Dat zegt de lokale politie. Heel wat straten staan blank en de hoofdassen zoals de Kapellensteenweg zijn afgesloten.

De politie vraagt aan inwoners om alle verplaatsingen zoveel mogelijk uit te stellen. ‘Rijden is momenteel erg gevaarlijk, ook al omdat de putdeksels van de riolering naar boven komen’, zegt woordvoerder Patrick De Smedt. ‘Bovendien kan de deining van het water door een passerende wagen ervoor zorgen dat het water bij de mensen binnenstroomt.’

Forse hagel

Ook in het dorpje Carnières in de provincie Henegouwen staan al enkele straten onder water en in Boechout in Antwerpen viel er al serieus wat hagel.

In Brussel waren de Hallepoorttunnel richting Basiliek, de Georges-Henritunnel in beide richtingen en Montgomerytunnel richting Meiser woensdagnamiddag zowat een half uur gesloten omwille van de hevige regenval. Ook het Ter Kamerenbos werd door het weer afgesloten.

Code oranje zeker tot 21 uur

Nadat het woensdagochtend al op verschillende plaatsen hevig had geonweerd, verwachtte het KMI ook in de namiddag opnieuw hevig onweer. Daarom geldt er in heel Vlaanderen code oranje tot minstens 21 uur. Enkel aan de kust blijft code geel van kracht.

De hevigste onweders zouden het westen en het centrum van het land aandoen. Omdat daarbij lokaal flink wat regen met mogelijk zelfs hagel kan vallen, en omdat er tijdens de onweersbuien gevaar is voor fikse windstoten, kondigde het KMI in alle Vlaamse provincies code oranje af. Het noodnummer 1722 wordt ook geactiveerd. Dat is enkel voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Enkel aan de kust blijft code geel van kracht.

Opvallend weerfenomeen

Ook boven het westen en het centrum van het land waren er vanochtend onweders waar te nemen. Die hebben wel amper schade veroorzaakt. Maar er was wel een opvallend weerfenomeen waar te nemen: een zogeheten ‘shelfcloud’ die ontstond wanneer de warme lucht op grondniveau in contact kwam met de koudere lucht die het onweer meebracht op 100 à 200 meter hoogte.

(bron: noodweerbenelux)