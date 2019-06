Vox: 'We hadden de N-VA hier liever niet gezien'

De Spaanse uiterst rechtse partij Vox is niet zo blij dat de N-VA in dezelfde Europese fractie zit als zij. 'We would love N-VA not to be there', zo zei een van haar vertegenwoordigers vandaag.

Vandaag sloot de Spaanse partij Vox zich aan bij de ECR-fractie, de fractie waartoe ook de N-VA behoort. Vox is erg nationalistisch en dus zwaar gekant tegen de Catalaanse claim om meer autonomie te krijgen.

Vox telt drie leden in de fractie, even veel als N-VA..

Aan de VRT vertelde Assita Kanko (die trouwens ondervoorzitter wordt van de ECR, Europese Conservatieven en Hervormers) dat de N-VA tegen de aansluiting is van Vox bij ECR, maar ze beseft dat de N-VA dit niet kan tegenhouden.

Hierdoor heeft niet de N-VA een probleem, wel VOX, vindt Kanko. 'Want de ECR is onze fractie.' N-VA zat de voorbije vijf jaar al in deze fractie.

Ook Vox is trouwens niet enthousiast dat N-VA in deze fractie zit. 'We would love N-VA not to be there,' zei één van hun parlementsleden aan de VRT. 'Wellicht zitten ze bij de ECR omdat ze nergens anders terechtkonden.' Maar we zullen elkaar respecteren.