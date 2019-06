Jonge wolven geboren in Nederlands natuurpark: 'ongetwijfeld ook al Belgische wolven'

Voor het eerst in twee eeuwen zijn er in Nederland wolven in het wild geboren: er lopen zeker drie jonge wolven rond op het Nederlandse natuurpark de Veluwe.

De drie wolven behoren tot een nest waarin mogelijk vijf jongen zijn geboren, aldus de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer. ‘Dat is zeer goed voor een eerste worp’, zegt Jan Loos van de vzw Landschap. ‘Het gaat om een jonge wolvin. Later kan het aantal wolven gemakkelijk tot zeven of acht oplopen.’ Toch moet er een kanttekening gemaakt worden, zegt Loos. ‘De sterftegraad in het eerste levensjaar is 50 procent. Binnen het jaar zullen vermoedelijk twee à drie wolfjes overlijden. Ze kunnen opgegeten worden door andere wolvenroedels, of om het leven komen in het verkeer of door ziekte.’

Terreinbeheerders van de Veluwe hebben de jonge wolven op video vastgelegd. Waar de wolfjes precies zijn gezien, blijft geheim zodat mensen niet naar de dieren op zoek gaan. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten roepen wandelaars ook op om het nest met rust te laten en niet over de Noord-Veluwe te gaan rondzwerven.

Filmbeelden bevestigen: jonge wolven op de Veluwe. Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe heeft jongen. Videobeelden tonen 3 jonge #wolven op verkenning in de natuur. pic.twitter.com/pZHsP4AXMo — Provincie Gelderland (@provgelderland) 19 juni 2019

Drie maanden oud

Wolvenkenners in Nederland hielden al rekening met de komst van jonge wolven, aangezien er sinds begin dit jaar een wolvenpaar op de Noord-Veluwe woont. Op de Midden-Veluwe heeft zich een solitaire wolvin gevestigd. In de tijd dat wolvinnen vruchtbaar zijn, vond een boswachter van Natuurmonumenten druppels zogeheten oestrusbloed.

Dinsdag maakten twee wandelaars foto’s van de wolf die een reekalf greep. Natuurorganisatie Wolven in Nederland zei toen al dat het dier waarschijnlijk op prooi aan het jagen was voor zijn roedel. Toen de wolf de wandelaars opmerkte ging hij ervandoor. De wolven op de Veluwe hebben tot nu toe geen schapen of geiten gedood en voeden zich met wild.

Volgens Wolven in Nederland zijn de welpen twee tot drie maanden oud. Ze zouden in april zijn geboren. Het is gebruikelijk dat jonge wolven de eerste maanden met de moeder in het nest blijven. Daarna gaan ze op onderzoek uit. In het tweede levensjaar verlaten jonge wolven hun nest om elders een eigen territorium af te bakenen. Daarbij kunnen ze honderden kilometers afleggen. De wolven die zich nu op de Veluwe hebben gevestigd zijn weggetrokken van roedels in Duitsland.

Wat met de Belgische wolven?

Ook in ons land zijn er ondertussen wolvenjongen. ‘Dat kan niet anders’, zegt Loos van de vzw Landschap. Toch zijn ze nog niet gespot. Het Agentschap Natuur en Bos verzekert dat er nog geen beelden gemaakt zijn. Er hangen zo’n honderd camera’s die regelmatig gescreend worden. ‘We verwachten de eerste beelden in augustus’, zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele.

Maar zelfs dan is het volgens Koen Van Muylem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, niet zeker of er onmiddellijk beelden vrijgegeven zullen worden, 'in het belang van de wolven is het misschien beter om ze nog wat langer te beschermen'.