Elia Viviani is voor de tweede dag op rij de snelste in Ronde van Zwitserland: Italiaanse kampioen klopt Peter Sagan

Elia Viviani heeft de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Na 177 kilometer was de Italiaanse kampioen van Deceuninck-Quick Step in Einsiedeln voor de tweede dag op rij. In een spannende sprint klopte hij leider Peter Sagan. Jasper Stuyven sprintte naar de derde stek.

Sagan behield de gele leiderstrui. Hij heeft 14 seconden voor op de Australiër Michael Matthews. De Deen Kasper Asgreen is op 21 seconden derde.

Viviani, dinsdag ook al winnaar van de vierde etappe, zit dit seizoen aan zes zeges. Die boekte hij allemaal in de WorldTour. Eerder bracht hij de Cadel Evans Great Ocean Race en ritten in de Tour Down Under, de UAE Tour en de Tirreno-Adriatico op zijn naam.

Donderdag trekt het peloton de Alpen in. Na 120,2 kilometer ligt de aankomst op de Flumserberg (8,5 km aan 9 %).

Top tien

1. Elia Viviani (Ita/DQT)

2. Peter Sagan (Slk/BOH) op 0:00

3. Jasper Stuyven (Bel/TFS) 0:00

4. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:00

5. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:00

6. Alexander Kristoff (Noo/UAD) 0:00

7. Fabian Lienhard (Zwi/ZWI) 0:00

8. Stan Dewulf (Bel/LTS) 0:00

9. Reinardt Janse Van Rensburg (ZAf/TDD) 0:00

10. Patrick Bevin (NZe/CCC) 0:00

Stand

1. Peter Sagan (Slk/BOH)

2. Michael Matthews (Aus/SUN) op 0:14

3. Kasper Asgreen (Den/DQT) 0:21

4. Rohan Dennis (Aus/TBM) 0:22

5. Lawson Craddock (VSt/EF1) 0:27

6. Matteo Trentin (Ita/MTS) 0:38

7. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:39

8. Jonathan Castroviejo (Spa/INS) 0:40

9. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:40

10. Winner Anacona (Col/MOV) 0:40

Foto: Photo News