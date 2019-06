Plasticvanger The Ocean Cleanup vaart weer uit

Na maandenlange reparaties is de plasticvanger van het Nederlandse project The Ocean Cleanup weer op pad.

The Ocean Cleanup is een lange arm die speciaal ontworpen werd om plastic op te vegen, in de hoop de oceaan zo schoon te maken.

De veegarm vertrok in september uit de haven van San Francisco voor een eerste poging, maar dat ging niet goed. Eerst bleek dat hij te langzaam door het oceaanwater bewoog, waardoor het opgeveegde plastic wegdreef. Vervolgens brak een van de uiteinden af door materiaalmoeheid.

Na maandenlange reparaties is de ‘plasticvanger’ van het Nederlandse project The Ocean Cleanup nu weer onderweg in zee. De veegarm, voortgetrokken door een sleepboot, is vertrokken uit de West-Canadese haven van Vancouver.

Over een dag of vijf moet het apparaat aankomen op zijn werkplek, ongeveer 1000 kilometer ten noordoosten van Hawaï. Daar ligt een drijvende vuilnisbelt vol plastic.

Boyan Slat. Foto: AFP

The Ocean Cleanup is een project van de jonge Nederlander Boyan Slat (24 jaar). Hij is er al mee bezig van op de middelbare school en liet er zijn universitaire studies voor schieten. ‘Ik ben met niets anders bezig geweest’, zei hij eerder in dS Weekblad, ‘ik sta ermee op en ga ermee slapen. Ik droom er zelfs van. Maar als ik niet zo gefocust was geweest, was het nooit zover gekomen.’