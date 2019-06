In Parijs is woensdag de revolver verkocht waarmee kunstschilder Vincent Van Gogh zichzelf het leven benam. Dat wapen werd in 1960 gevonden, lag daarna al die tijd in een herberg en kwam nu onder de hamer. De waarde was geschat op 40.000 à 60.000 euro, maar het uiteindelijke bod bedroeg maar liefst 162.500 euro. Bekijk de revolver in de video hierboven.