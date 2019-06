Charles Michel opnieuw vader geworden

Charles Michel en Amélie Derbaudrenghien zijn de trotse ouders geworden van hun tweede kindje.

Amélie Derbaudrenghien, de partner van premier in lopende zaken en MR-politicus Charles Michel, is dinsdagavond bevallen van een dochter, Lucie. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Het is het tweede kind voor het koppel. In 2016 werd dochter Jeanne geboren. ‘De familie stelt het goed’, klinkt het.

Op Facebook schreef Derbaudrenghien: ‘Na negen maanden wachten, is onze kleine Lucie aangekomen om onze familie te vergezellen. Het gaat goed met iedereen.’

Charles Michel heeft nog een zoon uit een eerdere relatie, Maximilien.