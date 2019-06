Wanty-Groupe Gobert laat met Aimé De Gendt en Xandro Meurisse twee Belgen debuteren in Tour de France

Wanty-Groupe Gobert heeft woensdag vijf namen bekendgemaakt van renners die al zeker zullen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Bij hen met Aimé De Gendt (25) en Xandro Meurisse (27) twee Belgen die debuteren in de Tour.

De Franse klimmer Guillaume Martin (26) wordt net als bij de vorige twee deelnames kopman van het Belgische procontinentale team. Toen werd hij 23e (in 2017) en 21e (in 2018). De Gendt en Meurisse starten voor het eerst, net als de Noor Odd Eiking (24). De Italiaanse sprinter Andrea Pasqualon (31) is er ook bij. De drie resterende namen worden later bekendgemaakt.

“We hebben onze selectie met het oog op een zware Ronde van Frankrijk uitgebalanceerd. Guillaume Martin blijft, zoals bij de voorbije twee edities, onze troef voor het bergklassement. Andrea Pasqualon, die goed was voor zes top 10 plaatsen vorig jaar, zal onze enige sprinter zijn”, zegt teammanager Jean-Françoise Bourlart.

“Daarnaast hebben we ingezet op de jeugd. Odd Eiking heeft meermaals getoond dat zijn talent hem naar de top kan brengen. Hij heeft de Dauphiné ziek moeten beëindigen, maar zijn prestaties de laatste weken hebben ons overtuigd dat de Noor het kaliber heeft om in de Tour te schitteren”, vervolgt Bourlart. “Xandro Meurisse heeft in de Dauphiné bewezen dat zijn vorm in stijgende lijn is. Zijn top 10 in de laatste etappe van de Dauphiné bewijst dat hij zich ook in de bergen kan tonen. Aimé De Gendt is een solide hardrijder die onze beschermde renners kan bijstaan en in het offensief kan trekken.”

“We hebben ervoor gekozen vijf namen bekend te maken om deze renners te ontlasten. Op deze manier kunnen ze zich voluit op de aankomende Ronde van Frankrijk voorbereiden. We nemen nog één week de tijd om de resterende drie renners te selecteren. Deze plaatsen zullen de moeilijkste zijn om te kiezen, maar we zullen snel een beslissing maken met de sportieve directie”, besluit Bourlart.

De Tour begint op 6 juli in Brussel.