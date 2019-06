Elise Mertens bereikt kwartfinales in Mallorca na winst tegen Samantha Stosur

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales op het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar).

De Limburgse was in de tweede ronde te sterk voor de Australische Samantha Stosur (WTA 115). Ze haalde het met 6-3 en 6-3 na 1 uur en 12 minuten.

In de kwartfinales speelt vierde reekshoofd Mertens tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 63) of de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 30). Die laatste wipte in de openingsronde Kirsten Flipkens (WTA 80) met 6-2 en 6-3.

Eerder op de dag verloor Alison Van Uytvanck (WTA 57) in de tweede ronde met 7-6 (7/3) en 6-3 van de Chinese Yafan Wang (WTA 58).

Elise Mertens komt woensdagavond nog een tweede keer in actie. In het dubbelspel vormt ze het eerste reekshoofd met de Chinese Shuai Zhang. Ze spelen tegen de Roemenen Irina Bara en Andreea Mitu.