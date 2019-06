Een sportvliegtuigje is neergestort in de Vlaams-Brabantse gemeente Landen.

In de berm van de autosnelweg E40 is ter hoogte van Walshoutem, nabij Landen, een sportvliegtuig van het type ULM neergestort. Dat bevestigt de brandweer van Landen. Door het ongeval zijn op de E40 twee rijstroken versperd in de richting van Luik.

De hulpdiensten en de brandweer zijn aanwezig. Omstaanders en de brandweer zijn er ondertussen in geslaagd de brand te blussen.

Er zaten twee personen in het vliegtuig. Ze raakten beiden gewond. Over hun precieze toestand zijn nog geen details bekend. Ze worden overgebracht naar het ziekenhuis Gasthuisberg door de MUG van Tienen, aldus de Landense brandweer.

Volgens Het Laatste Nieuws kreeg het vliegtuigje motorproblemen nadat het was opgestegen vanuit de ULM-basis van Avernas-le-Bauduin. De piloot en zijn instructeur probeerden de basis - die slechts enkele kilometers verder ligt, te bereiken, maar dat lukte niet. De piloot probeerde uiteindelijk een noodlanding te maken in de grasstrook tussen de snelweg en de spoorlijn. Hij zou daarbij echter enkele verlichtingspalen geraakt hebben. Het treinverkeer naast de autosnelweg ondervindt geen hinder.