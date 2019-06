Royal Ascot, het societyevenement van het jaar voor de Britse elite, is van start gegaan. Niet de paarden, maar de fleurige en extravagante hoofddeksels trekken alweer de aandacht op de paardenraces in Berkshire - nog het meest te vergelijken met Waregem Koerse in ons land. Ook de koninklijke familie was opnieuw van de partij: zowel Queen Elisabeth als William en Kate konden niet ontbreken. Kersverse moeder Meghan Markle stuurde wel haar kat. Opvallend: de Britse pers was lovend over de hoed van de Nederlandse koningin Maxima. Die was verder gekleed in een jurk van Edouard Vermeulen, couturier van modehuis Natan.