David Goffin wint na valse start en stoot door naar kwartfinales in Halle

David Goffin (ATP 33) heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.081.830 euro). In de achtste finales versloeg Belgiës nummer één de Moldaviër Radu Albot (ATP 41) na een valse start in drie sets: 4-6, 6-4 en 6-3 na 1 uur en 53 minuten tennis.

Het was de derde ontmoeting tussen de beide spelers. Goffin had ook de twee vorige duels gewonnen, in 2017 in Gstaad (op gravel) en Sofia (op hardcourt).

In de kwartfinales speelt de 28-jarige Luikenaar tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 76) of het Duitse tweede reekshoofd Alexander Zverev (ATP 5).

Goffin is ook nog actief in het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert neemt hij het in de kwartfinales op tegen de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo, het eerste reekshoofd, of de Nederlanders Wesley Koolhof en Matwe Middelkoop.