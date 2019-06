Onder meer de Nederlandse, Belgische en Australische politie en justitie onderzoeken de aanslag op MH17 in een Joint Investigation Team. Dat team maakte zonet bekend dat het vier pro-Russische separatisten voor de rechter wil brengen. Er worden internationale aanhoudingsbevelen uitgestuurd. Hierboven kan u de persconferentie van de onderzoekers live volgen.

De tot hiertoe bekendste verdachte in de zaak is Igor Girkin (ook gekend onder de naam Igor Strelkov). Hij was in juli 2014 de minister van defensie in de Volksrepubliek Donetsk, het deel van Oekraïne dat zich van de rest van het land wil afscheuren. Strelkov heeft de Russische nationaliteit en speelde een rol in de annexatie van de Krim, waarna hij een leidinggevend figuur werd in de strijd in Oost-Oekraïne.

Sergej Doebinski, roepnaam ‘Chmoeri’, is de tweede figuur die wordt vervolgd. Hij werd al een tijd geleden in verband gebracht met MH17 en wordt gezien als de toenmalige chef van de inlichtingendienst van de Russische separatisten, de ‘GRoe DNR’ (niet te verwarren met de Russische inlichtingendienst GRoe). Ook hij heeft de Russische nationaliteit. Deze rebellenleider moest de raketwagen ontvangen die afkomstig was uit Rusland. Doebinski had zelf om de Boek-installatie gevraagd om er met zijn rebellengroep weerwerk mee te kunnen bieden aan de Oekraïense luchtmacht. De groep waar Doebinski leiding aan gaf, speelde een belangrijke rol in de beslissing om MH17 neer te halen omdat ze dachten dat het een vijandelijk vliegtuig was.

Oleg Poelatov, roepnaam ‘Gjurza/Khalif’, een ondergeschikte van Doebinski, is de derde Rus die de onderzoekers voor de rechter willen brengen. Hij begeleidde het Boektransport, afkomstig vanuit het Russische Koersk, in Oost-Oekraïne.

Tot slot wordt ook Leonid Ghartsjenko, roepnaam ‘Krot’, vervolgd. Deze Oekraïner wordt verantwoordelijk geacht voor de terugbrenging van de Boek-installatie naar Rusland nadat MH17 ermee werd neergehaald. Ghartsjenko maakte deel uit van een verkenningseenheid die onder Poelatov viel.

De onderzoekers van het internationale Joint Investigation Team (JIT) hebben tot hiertoe geen toegang gehad tot de crashsite, die in conflictgebied ligt. Ze hebben bewijsmateriaal onder meer verzameld aan de hand van telefoongesprekken, analyse van big data.

Het JIT lanceert ook een nieuwe oproep naar getuigen. ‘We starten vandaag met de vervolging, maar het onderzoek gaat door’, verklaarde Fred Westerbeke, de leider van het JIT.

De vier mannen die het team van openbaar aanklagers voor de rechter wil brengen, werden eerder vandaag ook genoemd in een rapport van onderzoekscollectief Bellingcat.