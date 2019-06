Kind aangereden door wagen in Schaarbeek

Een kind is woensdagmiddag geraakt door een voorbijrijdende auto in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Het ongeval gebeurde voor de gemeenteschool n°2.

In de Gallaitstraat in de Brusselse gemeente Schaarbeek is woensdagmiddag een kind aangereden. Dat meldt de lokale politie Brussel Noord. Het ongeval gebeurde rond 12.15 uur vlakbij een school, maar de juiste omstandigheden zijn nog onduidelijk. Het kind, jonger dan 10 jaar oud, werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zou niet ernstig gewond zijn. De bestuurder die het kind aanreed diende een alcoholtest af te leggen, maar die bleek negatief, aldus nog de politie.

Vorige week raakte nog een 14-jarig meisje in Schaarbeek zwaar verwond bij een ongeval met vluchtmisdrijf. De verdachte had een rijverbod en was eerder al eens veroordeeld voor vluchtmisdrijf. Het is de zesde keer in vier weken tijd dat in Schaarbeek een voetganger wordt aangereden. Ook de vorige slachtoffers waren – op één na – kinderen, van zestien, zes en amper drie jaar oud.

In Schaarbeek geldt sinds kort overal zone 30, maar volgens cijfers van de politie rijdt 70 procent van de bestuurders er te snel. ‘Straffeloosheid is de kern van het probleem hier’, zegt het lokale Burgercollectief 1030/0.