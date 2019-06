Brandweer blokkeert centrum van Brussel

Enkele honderden Brusselse brandweermannen trekken woensdag sinds 10 uur door de straten van de hoofdstad en veroorzaken daarmee grote verkeershinder op de kleine Brusselse ring. Verschillende tunnels zijn afgesloten voor het verkeer.

Honderden brandweerlui houden protestacties in het centrum van de hoofdstad. Dat meldt persagentschap Belga. De actie is een voortzetting van de manifestatie die maandag plaatsvond. Ook toen protesteerden 200 brandweermensen tegen het verdwijnen van de premies binnen de bezoldigingsregeling voor speciale teams. Concreet zien onder meer duikers, alpinisten en brandweermannen die met explosieven werken hun premies wegvallen. Zij vrezen 'fors loonverlies', klonk het eerder in De Standaard.



Door de manifestatie zijn de Tervuren-, Jubelpark-, en Wettunnel richting centrum afgesloten voor het verkeer. De Hallepoort- en Troontunnel richting Basiliek en de Naamsepoorttunnel in beide richtingen zijn ook toe. Aan de Naamsepoorttunnel staken de ontevreden brandweermannen enkele houten paletten in brand.

De politie vraagt nadrukkelijk om de omgeving van de Wetstraat en de Europese Wijk te vermijden. Er is zware verkeershinder op de kleine ring.



De brandweermannen wandelden al van de Kunstberg naar de Naamsepoort en gaan daarna via Kunst-Wet naar Maalbeek. Daar houden ze een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in het metrostation en om de politiek te herinneren aan de rol die ze gespeeld hebben tijdens deze crisis.



U kunt de meest actuele verkeersinformatie over Brussel hier terugvinden.