Zeven arrestaties in onderzoek naar autobranden in Antwerpen

In het onderzoek naar drie brandstichtingen van auto’s in Antwerpen-Noord en Hoboken, op 6 maart van dit jaar, zijn woensdagochtend zes mannen en een minderjarige opgepakt. Dat laat het parket van Antwerpen weten.

Op negen plaatsen in Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne vonden woensdag huiszoekingen plaats. Zes mannen van 18, 19, 22, 23, 26, 31 en één minderjarige zijn van hun vrijheid beroofd en zullen vandaag verhoord worden. Daarna zal de onderzoeksrechter een beslissing nemen over de aanhouding van de meerderjarigen.

Het parket Antwerpen opende na de branden meteen een onderzoek, er werd ook een onderzoeksrechter gevorderd om het onderzoek te leiden.

Brandstichting

In de vroege ochtend van 6 maart 2019, rond 4 uur, werden twee auto’s in brand gestoken in de Biekorfstraat en de Rupelstraat in Antwerpen-Noord. Een derde wagen werd rond 6.30 uur in brand gestoken in de Emiel Vanderveldenstraat in Hoboken.

De branden werden gelinkt aan het drugsmilieu, maar dat bevestigt het parket niet. De auto in de Biekorfstraat stond ingeschreven op naam van de moeder van de familie F. Drie van haar zonen werden in het verleden al veroordeeld voor drugszaken. Samen stonden ze vorig jaar nog voor de rechter.

Twee broers, ex-thaibokser Ayman (29) en Mohamed (34), werden toen vrijgesproken. Zij werden in 2013 wel allebei veroordeeld voor drugsfeiten. De jongste, Safwan (23), kreeg vorig jaar twee jaar cel. Hij zit zijn straf uit met een enkelband.

In de Rupelstraat was het dan weer de auto van de moeder van een andere veroordeelde drugscrimineel die in de vlammen opging. Vermoedelijk wilden de brandstichters hier een signaal geven aan Nordin E.H. Die wordt in het milieu verantwoordelijk gehouden voor de beschieting van woningen en het in brand steken van auto’s van medeverdachten in het drugsdossier rond Frank De Tank. De bende rond Frank De Tank zou honderden kilo’s cocaïne hebben ingevoerd.

Playboy

De auto in Hoboken was een huurauto die volgens verschillende bronnen gebruikt werd door Yousef E.Y., bijgenaamd Bouchiar. De laatste jaren zou hij een plek verworven hebben binnen de cocaïnetrafiek via de Antwerpse haven. Op het moment van de brandstichtingen zat hij in de cel.