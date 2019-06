Nieuwe manier om knoflook te pellen gaat de wereld rond: wat is er van aan?

Geen zin in prutswerk met het pellen van teentjes knoflook? Op sociale media smullen mensen van een filmpje waarin op een vernieuwende, efficiënte manier look gepeld wordt.

‘Als iemand die veel Koreaans eten bereid, vind ik dit de gemakkelijkste manier om look te pellen’, postte de anonieme Twitteraar ‘Valentina Lord’ onlangs op Twitter. In een bijhorend filmpje toont ze hoe ze te werk gaat: ze steekt een mes in een teentje look om het er vervolgens met een kleine draaibeweging uit te trekken.

Het lijkt de ideale methode voor als je veel look moet pellen. Het is dus niet verwonderlijk dat de video al miljoenen keren bekeken werd. Onder hen ook beroemdheid en model Chrissy Teigen. Ze kon naar eigen zeggen ‘haar ogen niet geloven’.

De Australische redactie van The Guardian nam de proef op de som. In een video gaan ze na wat nu echt de gemakkelijkste methode is om knoflook te pellen. Ze vergelijken vier methodes: het uitsteken van de teentjes zoals in het virale filmpje, het ‘crushen’ van het teentje met een mes, een gadget dat daarvoor gemaakt is (een rubberen rolletje) en het schudden van teentjes look in een afgesloten pot.

Hun conclusie: de methode die viraal gaat vergt enige moeite - het is niet gemakkelijk onder de knie te krijgen en lukt niet vanaf het eerste teentje. Bij de tweede techniek, het platduwen van het teentje, moet je nog steeds het teentje pellen en de methode met het gadget lijkt nergens op uit te draaien. De meest efficiënte methode is volgens hen dan ook het schudden van de knoflook.

Ze zijn niet de enigen: eerder kwam het programma 1.000 zonnen ook al tot dezelfde vaststelling. In hun ‘tip’ stellen ze voor om een bol look integraal in een kookpot te plaatsen en goed te schudden. Het resultaat? De gepelde teentjes look zijn gemakkelijk uit de kookpot te plukken.