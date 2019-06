Opgelet voor deze nieuwe vormen van fraude

Internetgebruikers moeten steeds vaker op hun hoede zijn voor criminelen. Er duikt een nieuwe manier van internetfraude op: ‘malvertising’. Maar ook papieren rekeningen zijn niet vrij van misbruik, de fraudefactuur rukt op.

‘Malvertising’ is een nieuwe manier van phishing. Criminelen kopen advertentieruimte op drukbezochte websites, en manipuleren dan de reclame. Zo lijkt het alsof echte bedrijven adverteren, waardoor het makkelijker is om bankgegevens of geld buit te maken. ‘Als er om bankgegevens of zelfs geld gevraagd wordt, is er iets niet pluis’, zegt woordvoerster van Telenet Isabelle Geeraerts.

Telenet waarschuwt voor deze praktijk. ‘Vroeger stuurden de fraudeurs nog gewoon een mail vol tikfouten, nu investeren ze zelfs al in echte advertentieruimte’, zegt Geeraerts.

De praktijk waait over van de Verenigde Staten. ‘Concreet worden er bij populaire sites zoals buienradar.be of tweedehands.be pop-upadvertenties aangekocht’, zegt Katrien Eggers van het Centrum voor Cybersecurity.

‘Die ruimte wordt vervolgens ingevuld met zogenaamde enquêtes of wedstrijden van bedrijven zoals bijvoorbeeld Telenet, Base of Proximus.’ De advertenties zien er vaak geloofwaardig uit, maar er wordt al snel gevraagd om bankgegevens in te vullen en in sommige gevallen ook geld. De pop-ups worden gemanipuleerd zodat ze zeer moeilijk weg te klikken zijn. ‘Dat maakt deze nieuwe manier van phishing ook zeer hardnekkig’, zegt Eggers.

Fraudefactuur

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie lanceerde in 2018 een succesvolle campagne om het fenomeen van de fraudefactuur te bestrijden. Het aantal meldingen daalde tot 71. Nu ziet de FOD opnieuw een stijging, met al 76 meldingen in de eerste zes maanden van het jaar.

De fraudeurs gaan slim te werk. Ze onderscheppen een factuur van bijvoorbeeld een aannemer, en vervalsen die dan. Het rekeningnummer wordt gewijzigd, en de klant betaalt het verschuldigde bedrag aan de verkeerde persoon.

Deze werkwijze komt ook digitaal voor. Dan hacken de oplichters het informaticasysteem van een bedrijf, en passen ze zo het rekeningnummer aan.

Vaak worden buitenlandse rekeningnummers opgegeven, maar er wordt ook gebruikgemaakt van Belgische muilezels. Die stellen hun rekening ter beschikking voor een deel van de winst.