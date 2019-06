In de Siberische stad Norilsk is een ijsbeer gezien die op zoek is naar voedsel op een vuilnisbelt. Het dier is duidelijk verzwakt en begeeft zich op honderden kilometers van zijn natuurlijke habitat. Volgens experts is de klimaatopwarming de oorzaak waarom de ijsbeer zich in de stad begeeft.

Enkele maanden geleden werd op de Russische archipel Nova Zembla de noodtoestand uitgeroepen omdat ijsberen de bewoonde wereld intrekken. Toen gingen deze beelden de wereld rond.

Ook in april dook er een ijsbeer op die bijzonder ver van zijn natuurlijke habitat verwijderd was.