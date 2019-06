‘1 jaar gratis’ komt terug met nieuwe presentator

Alles komt terug, zeker op tv: Eén haalt 1 jaar gratis namelijk vanonder het stof, de populaire quiz waarbij de winnaar het nettojaarloon van de meest verdienende deelnemer krijgt. ‘En waarvoor je niet veel hoeft te weten om te winnen.’

Twintig jaar geleden rolde niet alleen de tv-quiz De Canvascrack uit de kokers van Herman Van Molle en Karel Vereertbrugghen. De twee verzonnen ook het aanstekelijke 1 jaar gratis, waarbij je het heel ver kon schoppen door goed te gokken op de juiste antwoorden van andere kandidaten. In 2008 werd 1 jaar gratis stopgezet nadat Eén de zaterdagavondprogrammatie had herbekeken, en ‘het financiële aspect speelde daarbij zeker mee’. 1 jaar gratis was een programma met veel toeters en bellen en met een stevig prijskaartje: het netto jaarloon van de meest verdienende deelnemer. ‘Dat was meestal rond de zestigduizend euro’, zegt Vereertbrugghen. ‘Ik vind het goed dat het programma terugkomt, en niet alleen omdat ik er als medebedenker ook nog iets aan verdien. Tot vandaag blijven mensen vragen of 1 jaar gratis niet terugkwam.’ Vereertbrugghen is trouwens ook de man die alle vragen van de zeven seizoenen bedacht. ‘Je hoefde écht niet veel te weten om te winnen. Ik herinner me één deelneemster die zelfs nog nooit van Jacques Brel had gehoord. Die stond wel mooi in de finale.’

Van aardbol verdwenen

De quiz wordt natuurlijk wel opgefrist. Presentator Herman Van Molle, die Katja Retsin aan zijn zijde had, en toen die zwanger werd zelfs zijn eigen broer Frank Galan, ruimt de baan voor Thomas Vanderveken. Van Molle bleek in 2014 te ziek om het laatste seizoen van De Canvascrack te presenteren en verdween sindsdien van de aardbol.

Oorspronkelijk was het nooit de bedoeling dat Van Molle 1 jaar gratis zou presenteren. Maar de presentator die door Eén werd aangeduid, bleek zo slecht dat Van Molle – een Canvasgezicht – moest opdraven. Hij wenst zijn opvolger vanop afstand alle succes: ‘Het is altijd prettig om te zien dat iets wat zo’n twintig jaar geleden aan een keukentafel is bedacht met suikerklontjes in plaats van kandidaten, een lang leven kan leiden. Ik wens de presentator, de medewerkers en deelnemers alle heil en hopelijk steken ze de studio niet in brand zoals wij ooit hebben gedaan (bij één opname was confetti op een lamp beginnen te smeulen en moest de studio ontruimd worden, nvdr.).’

Kandidaten kunnen zich inschrijven op www.een.be/1jaargratis. De opnames starten in september, de uitzending is voor 2020.