Groeimogelijkheden in een mensgerichte organisatie bij Scania Parts Center Opglabbeek

Scania Parts Logistics is de logistieke organisatie achter de Scania Group, de vestiging in Opglabbeek fungeert als hoofdkantoor. Met vijf andere Parts Centers wereldwijd en zeven regionale magazijnen in Europa wordt het commerciële netwerk van dealers en garages bevoorraad. Vijf jonge medewerkers vertellen over hun ervaringen en groeimogelijkheden in een dynamische organisatie met een mensgerichte cultuur.

Kansen nemen en krijgen

Met een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen op zak zette Anne Kesters (29) een aantal jaren geleden haar eerste stappen binnen Scania. “Ik begon er als marktspecialist voor de regio Afrika en was verantwoordelijk voor onze distributeurs. Meedenken met de klant is een must, vaak moet je ‘out of the box’ naar oplossingen zoeken. Ik volgde ondertussen diverse taalcursussen en operationele opleidingen. Op die manier werd ik klaargestoomd om een nieuwe stap in mijn carrière te maken als marktanalist. In mijn huidige taak staat het ordergedrag van klanten centraal. Het internationale karakter van Scania sprak me meteen aan, Scania is een huis met veel kamers. Voor wie zich permanent wil ontwikkelen, liggen er veel opportuniteiten voor het grijpen.”

Innovatie en collegialiteit

Robin Verslegers (27) kwam bij de Scania-familie na het afstuderen als handelsingenieur. Als jobstudent leerde hij de organisatie kennen op de Customer Service-afdeling en startte later op als business analyst. “Met onze afdeling vormen wij de brug tussen de dagelijkse bedrijfsvoering en IT. We zijn voortdurend aan de slag met diverse projecten en momenteel onderzoeken we de mogelijkheden van virtual reality bij trainingen voor logistieke omgevingen. Bij Scania is veel mogelijk en we vullen hard werken aan met humor en collegialiteit. Ik voel mij helemaal op mijn plaats.”

People minded

Na een reis rond de wereld startte handelsingenieur Brecht Vanhove (30) vijf jaar geleden zijn Scania-avontuur op de afdeling warehouse engineering. Ondertussen groeide hij door binnen deze afdeling tot group manager. “De taak van onze afdeling is om de flow zo smooth mogelijk te maken en innovatie speelt daarin uiteraard een belangrijke rol. Terwijl orderpicking nog vrij traditioneel gebeurt, zetten wij bij packing bijvoorbeeld in op doorgedreven automatisatie en gebruiken we in al onze zones voice picking. Als group manager denk ik mee na over de inhoud van elk project, coördineer ik de werkgroepen en ondersteun ik mijn medewerkers in het ontplooien van hun potentieel. Scania is people minded en absoluut niet hiërarchisch. Iedereen mag met ideeën komen, er zal altijd naar jou geluisterd worden. Er wordt niet in hokjes gedacht, maar we werken met de verschillende afdelingen samen naar hetzelfde doel. Ik ben fier om hier als leider aan mee te werken.”

Iedereen heeft een stem

Na de middelbare school ging Naidgel Daenen (27) aan de slag als winkelverantwoordelijke. Helemaal tevreden was hij er niet en een vacature als magazijnmedewerker bij Scania opende nieuwe perspectieven. “Ik startte als magazijnier en stond in voor het picken en packen van onderdelen. Om alles onder de knie te krijgen, worden er vanuit Scania verschillende opleidingen aangeboden. Toesteltraining, on-the-job-coaching, veiligheidsopleiding, … aan alles wordt gedacht. Het is belangrijk om als één team te opereren. Daarnaast vraagt onze job om klantgericht te werken, zodat elk artikel veilig bij de klant aankomt. Ik had nooit gedacht dat ik zou doorgroeien tot team leader maar de sfeer en de positieve energie van de mensen bij Scania, hebben mij overtuigd om hier een carrière uit te bouwen. Bij Scania kan ik me ontplooien tot de beste versie van mezelf.”

>

>

>