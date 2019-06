Twee verdachten opgepakt die PKK-strijders gerekruteerd zouden hebben

In een onderzoek van het federaal parket zijn twee personen opgepakt die mensen zouden gerekruteerd en getraind hebben voor de Koerdische gewapende groepen, onder meer de PKK en de HPG. Dat melden Eurojust en Europol.

De arrestaties kwamen er na een reeks simultane huiszoekingen in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. De leden van de terroristische organisatie zouden tot de militaire tak van gewapende Koerdische groepen zoals de PKK en de HPG behoren. Ze zouden ook opleidings-en trainingskampen georganiseerd hebben in verschillende landen.

Het onderzoek is in handen van een onderzoeksrechter in Luik en begon al in 2017. Toen werd duidelijk dat er mogelijk in België mensen geronseld werden voor de Koerdische gewapende strijd. Het onderzoek wel al snel internationaal , en er vonden verschillende vergaderingen plaats met Eurojust om informatie-uitwisseling tussen de verschillende landen te faciliteren. Er werd ook beslist over de juridische en operationele stappen.

Europol zette een coördinatiecentrum op om de acties van de politiediensten in de verschillende landen te ondersteunen.