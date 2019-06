‘Onze volgende premier zit hier’, was te horen tijdens een debat op BBC dinsdagavond. De vijf kandidaten om Theresa May op te volgen, waaronder topfavoriet Boris Johnson, bespraken belastingen, islamofobie, maar vooral de Brexit.

Johnson was zondag niet aanwezig tijdens een debat tussen de kandidaten om Theresa May op te volgen als leider van de conservatieve partij, en als premier. Dinsdagavond tekende hij wel present bij de BBC. Na het debat blijft hij topfavoriet, ook al was er geen duidelijk winnaar. Johnson ‘overleefde’ volgende de Britse kranten het debat, zonder heldere standpunten te geven. Hij gaf niet aan hoe hij zijn land precies door een Brexit zou leiden.

Hij zei dat het ‘zeker mogelijk is’ om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te krijgen, maar gaf geen zekerheid dat de deadline van 31 oktober haalbaar is. Dat is de datum die de EU het VK oplegde. ‘Niemand wil een no-deal’, zei hij als antwoord op een vraag van een kijker. ‘We gaan Brexit uitvoeren, en maatregelen treffen om het VK en de EU te beschermen.’

Hij vindt het wel belangrijk om een no-deal goed voor te bereiden, om zo sterker te staan bij de onderhandelingen. De problemen aan de Noord-Ierse grens wil hij oplossen tijdens een transitieperiode wanneer de Brexit is doorgevoerd. En om de EU daarvan te overtuigen, wil hij de openstaande rekening van 39 miljard pond (44 miljard euro) als drukmiddel gebruiken.

Andere kandidaten

Naast Johnson dingen nog vier andere kandidaten mee naar de positie van premier. Rory Stewart is de enige die zegt dat er nu geen beloftes kunnen gemaakt worden voor belastingsverminderingen. Michael Gove is naar eigen zeggen de grootste Brexiteer, die zegt dat hij de eerste was van de vijf die voor een uitstap uit de EU was. Sajid Javid kreeg maar 33 stemmen achter zijn naam en staat onder druk in de volgende ronde. Hij scoorde wel een duidelijk punt tijdens het debat, toen hij zijn tegenstanders vroeg of ze een onderzoek zouden instellen naar islamofobie binnen de partij. Alle vier de mannen antwoordden positief. Jeremy Hunt legde Johnson het vuur aan de schenen toen hij vroeg wat hij zou zeggen tegen een schapenfokker als die zijn bedrijf kwijtraakt door hoge invoerheffingen.

Geen enkele van de vier kandidaten zijn zeker van een plek in de volgende ronde.

Stemming

Woensdag volgt een derde stemronde. De kandidaat met het laagste aantal stemmen valt dan af. Momenteel is dat minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid. Dat proces gaat de volgende dagen nog door tot er twee kandidaten overblijven. Dinsdag kwam Johnson nog sterk uit de stemronde. Hij haalde 126 stemmen op 313, 12 meer dan vorig week.