Trump trapt campagne voor tweede ambtstermijn af in Florida

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdagavond in Orlando (Florida) officieel de aftrap gegeven voor zijn verkiezingscampagne. In 2020 gaat hij voor een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten.

Het Amway Center in Orlando stroomde vol met Trump-aanhangers die, getooid met rode petten, borden vasthielden met de slogan ‘Make America Great Again’ en ‘Four More Years’.

Echtgenote Melania, vicepresident Mike Pence en zijn vrouw Karen vergezelden de president in de sportarena. Hoewel hij zich eigenlijk voort­durend op campagne waant, lanceerde Trump dinsdagavond officieel de campagne voor zijn herverkiezing in 2020.

Echtgenote Melania, vicepresident Mike Pence en zijn vrouw Karen vergezelden de president in de sportarena. Foto: AP

Waarom kiest hij voor Florida? De president vertoeft vaak in die staat, waar ook zijn resort Mar-a-Lago ligt. Hij begrijpt ook goed het belang van de aanzienlijke ­Cubaanse en Venezolaanse gemeenschap die er woont. Uit afkeer voor de regimes in Havana en Caracas stemmen velen van de ­diaspora in de VS rechts. En last but not least: Florida is bij elke presidentsverkiezing cruciaal, omdat de staat dan zowel rood (Republikeins) als blauw (Democratisch) kan kleuren.

Trump verkeerde deze week niet in de beste stemming. Uit gelekte interne peilingen bleek dat hij op verlies staat in staten als Wisconsin en Michigan, waar hij in 2016 nipt won. 3 november 2020, de dag waarop de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvinden, is wel nog veraf.