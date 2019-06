N-VA coöpteert Mark Demesmaeker in de Senaat

De partijraad van de N-VA heeft uit zes kandidaten voormalig Europarlementslid Mark Demesmaeker gekozen om als gecoöpteerd senator te zetelen.

Mark Demesmaeker uit Halle was één van de twee favorieten om het Senaatszitje binnen te rijven. Zonet maakte hij de verwachtingen waar: de partijraad van de N-VA coöpteert hem in het rode pluche. Helga Stevens, net als hij een gewezen Europees parlementslid dat niet herverkozen geraakt eop 26 mei, valt uit de boot. Ook Veerle Baeyens, An Capoen, Johan Klaps en Werner Janssen grijpen naast de coöptatie.

Voormalig tv-presentator Demesmaeker, een zelfverklaarde volksnationalist, werd in 2004 verkozen tot Vlaams parlementslid in de kieskring Vlaams-Brabant. Hij behield die zetel bij de volgende Vlaamse verkiezingen in 2009. Ondertussen was hij sinds 2006 ook schepen in zijn thuisstad Halle.

Sinds januari 2013 in het Europees Parlement, in opvolging van Frieda Brepoels. Hij specialiseerde zich in mensenrechten en milieu. Na 26 mei bleef hij achter met een mandaat als gemeenteraadslid in Halle, vandaag is daar ook de titel ‘Senator’ bijgekomen.

De N-VA-partijraad zit sinds 20 uur bijeen in Neder-over-Heembeek, het volgende agendapunt is de Europese fractie waartoe de partij zal behoren. Verwacht wordt dat het nieuwe Europese boegbeeld Geert Bourgeois een voorstel doet, maar het is afwachten wat de inhoud wordt. De zoektocht naar een (nieuwe) fractie verloopt bijzonder moeizaam.