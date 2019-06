OH Leuven maakt schoon schip en neemt afscheid van ervaren spelers Gorius, Dequevy en Daeseleire

Oud-Heverlee Leuven gaat niet verder met de ervaren spelers Julien Gorius, Joeri Dequevy en Dimitri Daeseleire. Dat maakte de Vlaams-Brabantse 1B-club dinsdag bekend. OHL maakt schoon schip met het oog op volgend seizoen.

Het trainersduo Frank Vercauteren en Vincent Euvrard is volop bezig met de voorbereiding op een nieuwe campagne in 1B. OH Leuven werkt aan een sterk gereduceerde en werkbare A-kern, waarin geen plaats meer is voor een aantal gereputeerde spelers. Eerder werden Nick Gillekens, Jovan Kostovski en Koen Persoons al uitgewuifd, nu nemen de Leuvenaars ook afscheid van Gorius, Dequevy en Daeseleire. Huurling Bartosz Kapustka revalideert verder bij Leicester City, en Ahmed Touba keert terug naar Club Brugge.

Eerder hield OH Leuven David Hubert en Yannis Mbombo langer aan boord, en werden Aboubakar Keita en Xavier Mercier naar Den Dreef gehaald. “We zijn volop bezig om nog enkele versterkingen binnen te halen. We hadden enkele dossiers graag sneller afgerond, maar willen vooral de juiste versterkingen binnenhalen zonder overhaast te werk te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat er een spannend en succesvol seizoen voor de deur staat”, aldus CEO Peter Willems.

Drie nieuwe namen in de staf

Behalve van de spelerskern maakt OHL werk van de omkadering. Assistent Hans Visser, physical coach Carlos Rodriguez en keeperstrainer Gerry Oste zijn drie nieuwe namen in de staf. Oste komt in de plaats van de afscheidnemende doelmannencoach Barry Copa. “We zien een duidelijke positieve trend sinds we Euvrard en Vercauteren aanstelden. Op deze resultaten willen we voortbouwen om komend seizoen mee te dingen naar de prijzen. Daarom willen we ook extra kwaliteit aantrekken in de transferperiode”, legt Willems uit.

Om het scoutingsapparaat te versterken, trok OHL begin juni hoofdscout Rik Vande Velde en senior scout Albert Van Marcke aan. Zij staan de Engelse hoofdscout Rob MacKenzie bij. “Zowel Rik als Albert kent het klappen van de zweep en ze hebben een erg goed zicht op de Belgische spelersmarkt. Zij bewezen in het verleden al meermaals dat zij een neus hebben voor het opsporen van talent”, zegt technisch directeur Wim De Corte.

De spelers leggen deze week medische testen af, maandag wordt een eerste groepstraining afgewerkt. OHL oefent in de voorbereiding tegen Zulte Waregem (29 juni), KV Kortrijk (5 juli), KV Mechelen (6 juli) en KAS Eupen (10 juli) alvorens op oefenstage te trekken naar Garderen in Nederland.