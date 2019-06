‘Groen heeft fouten gemaakt, nu zaak daaruit te leren’

Groen-voorzitster Meyrem Almaci kwam dinsdag in Terzake terug op de overwinningsnederlaag van Groen bij de verkiezingen van 26 mei. ‘We hebben fouten gemaakt, daaruit moeten we leren. Maar van interne verdeeldheid is nu geen sprake.’

Groen haalde eind mei 10 procent van de stemmen, een pak minder dan het op een gegeven moment gepeilde 15 procent. Toch benadrukte Almaci eerst en vooral dat haar partij op elk beleidsniveau winst kon boeken. ‘Ik ben een partijvoorzitter die vooruitgang wist te boeken, maar het mocht inderdaad wel meer zijn. Anderzijds zaten de peilingen er volledig naast, in zijn geheel’, zei ze.

Waar het dan precies fout was gelopen? Almaci: ‘Het is zaak dat allemaal samen rustig te analyseren. We moeten kijken hoe onze boodschap al dan niet is overgekomen, en wat er minder goed is overgekomen. We hebben effectief fouten gemaakt, en daaruit moeten we leren. We hopen die interne analyse eind deze maand af te ronden, en dan de komende jaren scherp stellen.’

Persoonlijke consequenties voor haar voorzitterschap verbindt ze dus niet aan de overwinningsnederlaag. ‘We willen eerst met elkaar van gedachten wisselen. Ik neem die analyses heel serieus. Maar van interne verdeeldheid is er volgens mij nu geen sprake, er zijn in ieder geval geen harde woorden gevallen.’