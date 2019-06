Maria Sharapova wint eerste wedstrijd sinds januari en treft nu Kerber, die Bonaventure uitschakelde in drie sets

Maria Sharapova (WTA 85) heeft dinsdag op het WTA-toernooi van Mallorca (gras/250.000 dollar) haar eerste wedstrijd na vijf maanden afwezigheid winnend afgesloten. Ze haalde het na 1 uur en 29 minuten van de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 46) met 7-6 (10/8) en 6-0.

Eind januari, na een uitschakeling in de tweede ronde op het WTA-toernooi van Sint-Petersburg, onderging Sharapova een schouderoperatie. De voormalige nummer een van de wereld moest daardoor forfait geven voor het hele gravelseizoen. Bij haar comeback op gras was ze dus succesvol, in de tweede ronde treft ze eerste reekshoofd Angelique Kerber (WTA 6) uit Duitsland. Die versloeg onze landgenote Ysaline Bonaventure (WTA 118) in drie sets: 7-5, 4-6 en 6-2 na 1 uur en 48 minuten.

Met Elise Mertens (WTA 21) en Alison Van Uytvanck (WTA 57) staan er twee Belgen in de tweede ronde in Mallorca. Mertens speelt er tegen de Australische Samantha Stosur (WTA 115), Van Uytvanck (WTA 57) moet voorbij de Chinese Wang Yafang (WTA 58) zien te geraken.

Viktoria Azarenka (WTA 41), nog een ex-nummer een van de wereld, zullen Sharapova en Kerber niet meer tegenkomen in Mallorca. Zij sneuvelde dinsdag tegen de Française Carolina Garcia (WTA 23), die het haalde met 1-6, 6-4 en 7-5.