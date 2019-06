Zware straffen voor moordenaars van Valentin Vermeersch

De vijf jongeren die donderdag al schuldig waren bevonden aan de marteling, vernedering en moord op de mentaal beperkte Valentin Vermeersch (18), zijn dinsdag veroordeeld tot zware straffen, van 25 jaar cel tot levenslang.

Belinda Donnay (22) en Alexandre Hart (21) werden veroordeeld tot levenslang. Mededader Dorian Daniels kreeg 25 jaar cel, Loïck Masson 27 jaar en Killian Wilmet 29 jaar.

In de nacht van 26 op 27 maart 2017 martelden de vijf jongeren Valentin Vermeersch omdat hij hen had verklikt bij de politie voor vorige misdrijven. Daarna gooiden ze hem geboeid in de Maas, terwijl ze perfect wisten dat hij niet kon zwemmen.

Het assisenhof van Luik bevond hen vorige week al schuldig aan onder meer marteling, vernedering en moord, met de bezwarende omstandigheid dat Valentin een mentale achterstand had.