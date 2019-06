Boris Johnson verstevigt voorsprong in leiderschapsverkiezingen Conservatieve Partij

In de tweede ronde van de leiderschapsverkiezingen van de Conservatieve Partij heeft favoriet Boris Johnson dinsdagavond 126 stemmen gehaald. Dat zijn er twaalf meer dan vorige week. Voormalig Brexit-minister Dominic Raab valt af.

Naast Johnson haalden nog vier andere kandidaten het minimum vereiste aantal van 33 stemmen. Dat zijn Michael Gove (41 stemmen), Jeremy Hunt (46 stemmen), Sajid Javid (33 stemmen) en Rory Stewart (37 stemmen). Dominic Raab haalde slechts 30 stemmen, en werd dus geëlimineerd.

De opvallendste overblijver is Rory Stewart. De minister van Ontwikkelingszaken kon vorige week maar 19 collega's overtuigen en schiet nu door naar 37, waarmee hij van plaats 7 naar plaats 4 opschuift. Stewart is de enige van het pak die geen harde Brexit wil, en het echtscheidingsakkoord dat Theresa May had onderhandeld wil behouden. Daarnaast pleit hij ook voor het behoud van de douane-unie.

Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt is Johnson's eerste achtervolger. Hij kreeg 46 parlementsleden achter zich, 3 meer dan vorige week. Minister van Milieu Michael Gove deed er 4 bij en volgt op een derde plaats met 41 stemmen.

Derde stemronde

Woensdag volgt een derde stemronde. De kandidaat met het laagste aantal stemmen valt dan af. Momenteel is dat minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid. Dat proces gaat de volgende dagen nog door tot er twee kandidaten overblijven.

Het laatste woord ligt dan bij de circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij, die ongeveer een maand de tijd krijgen om per brief hun stem uit te brengen op de twee overblijvers. In de week van 22 juli weten we wie de nieuwe Britse premier wordt.