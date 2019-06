Elia Viviani klopt in Zwitserland Michael Matthews en Peter Sagan in de sprint

Elia Viviani van Deceuninck-Quick Step heeft de vierde etappe in Ronde van Zwitserland gewonnen, in de sprint was de Italiaan sneller dan Michael Matthews en Peter Sagan. De Slovaak blijft wel leider. De Italiaanse kampioen rondde de uitstekende lead-out van Yves Lampaert en Michael Morkov knap af: een sterk staaltje teamwork van Deceuninck-Quick Step!