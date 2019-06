TV-tips. Jezelf blootgeven om te kunnen studeren

Telefacts zomer brengt vandaag een buitenlandse reportage over Britse studenten die hun studies betalen door aan de slag te gaan in de seksindustrie. Op één tapt komiek Kamal Kharmach dan weer moppen over zijn morbide obesitas.

1 STUDENT SEX WORKERS

VTM, 22.00 uur

Telefacts zomer heeft er een handje van nogal smeuïge buitenlandse verhalen op te pikken, maar dit is toch relevant: in Groot-Brittannië is studeren zo duur dat heel wat studenten aan de slag gaan in de seksindustrie om hun studielening te kunnen afbetalen.

2 A SINGLE SHOT

Caz, 20.40 uur

Naargeestig drama over een boer die alles kwijtraakt, uit wanhoop een stommiteit begaat en zich steeds dieper in nesten werkt. Sam Rockwell is hier even onvergetelijk als in Three billboards outside Ebbing, Missouri.

3 DE SCHAAMTE VOORBIJ

Eén, 21.30 uur

Komiek Kamal Kharmach trok twee jaar lang door Vlaanderen met deze voorstelling, waarin zijn morbide obesitas en de daaropvolgende metamorfose ­(-122 kg) de rode draad vormen. Intussen is hij weer flink wat aangekomen: dat krijg je als je een donutzaak begint.

4 TERZAKE

Canvas, 20 uur

Na de overwinningsnederlaag die de afgelopen verkiezingen voor Groen waren, blikt Meyrem Almaci in de studio van Terzake terug. Daarna trekt het naar het Vlaams Parlement, waar de verkozenen vandaag de eed aflegden. Vervolgens een reportage over sociale huisvesting, of eerder het nijpende tekort eraan. Björn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, wordt aan de tand gevoeld.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30 uur

Quo vadis met de SP.A? Aanstaand Kamerlid Melissa Depraetere en Hans Bonte bespreken de koers die de socialistische partij volgens hen moet varen, én de positie van partijvoorzitter John Crombez. Econoom Geert Noels heeft het over de libra, de nieuwe cryptomunt die Facebook van plan is te lanceren. En VS-correspondent Michiel Vos gaat in op de kiescampagne van Donald Trump, die de Amerikaanse president vannacht op gang trapt.