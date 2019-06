Het houdt niet op voor Team Ineos: Geraint Thomas komt ten val in Zwitserland en geeft op met hoofdletsel

Na het wegvallen van Chris Froome in de Dauphiné is nu ook die andere kopman van Team Ineos voor de Tour ten val gekomen: Geraint Thomas ging onderuit in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland en bleef zitten, daarbij tastend aan de schouder en elleboog. Even later gaf de 33-jrarige Welshman zelfs op en hij klaagde vooral over pijn aan het hoofd.

Op iets minder dan dertig kilometer voor het einde van een etappe over 163,9 kilometer tussen Murten en Arlesheim was de 33-jarige Welshman betrokken bij een zware valpartij waarbij hij vooral schade aan de rechterschouder leek te hebben opgelopen. Thomas leek vooral geraakt aan de rechterschouder en elleboog maar kon zelf zijn wielershirt uitdoen en toonde enkele schaafwonden, een schouder- of sleutelbeenbreuk lijkt het dus niet te zijn. Hij bloedde ook wat uit het hoofd en klaagde vooral over pijn aan hoofd, klinkt het in een voorlopig statement van de ploeg. Thomas werd daarom ter controle afgevoerd met een ambulance naar het nabije hospitaal van Muttenz.

“Geraint was bij bewustzijn en sprak met de teamstaff. Hij wordt nu overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek”, klonk het op Twitter.

Sadly @GeraintThomas86 has been forced to abandon the #TourDeSuisse. He was alert and speaking to the team after the crash and will be taken to hospital for checks. Further updates to follow — Team INEOS (@TeamINEOS) 18 juni 2019

Hoe dan ook is deze val en opgave een ramp voor zijn voorbereiding richting de Tour, waar hij volgende maand bij de start in Brussel zijn titel verdedigt. Vorig jaar won hij de Ronde van Frankrijk voor de eerste keer in zijn carrière.

Eerder zag Team Ineos al Chris Froome voor de rest van het seizoen uitvallen na een zware val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Ook achter de naam van de Nederlander Tom Dumoulin (Sunweb) staan heel wat vraagtekens.

Does not look good for defending TdF champ @GeraintThomas86. #TourdeSuisse pic.twitter.com/2fdL0cCOMl — DANIEL McMAHON (@cyclingreporter) 18 juni 2019

Décidément.... Grosse chute de Geraint Thomas sur le Tour de suisse #TDS2019 pic.twitter.com/w6LKqZCOPl — Colin Bourgeat (@ColinBourgeat) 18 juni 2019