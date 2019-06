Jonge PS-politica wil donderdag niet naast Van Langenhove plaatsnemen in Kamer

De 26-jarige PS-politica Melissa Hanus weigert om donderdag tijdens de installatievergadering van de Kamer naast leeftijdgenoot Dries Van Langenhove plaats te nemen. Volgens het Kamerreglement wordt de voorzitter tijdens de installatievergadering geflankeerd door de twee benjamins van het halfrond.

De jongste verkozenen in de nieuwe Kamer zijn Melissa Hanus (PS) en dus Van Langenhove, de oprichter van de omstreden extreemrechtse beweging Schild en Vrienden. Van hen wordt daardoor verwacht dat zij donderdag, tijdens de installatievergadering van de Kamer, plaatsnemen naast parlementsvoorzitter ad interim Patrick Dewael (Open VLD).

Maar aangezien Van Langenhove maandag in verdenking werd gesteld voor inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet weigert Hanus dat nog te doen. ‘De massale aanwezigheid van extreemrechts in het parlement is een belediging voor de democratie. Het wordt echt een schandvlek wanneer een personage als de heer Van Langenhove, wiens sympathieën met de nazi-ideologie bekend zijn, naast de Kamervoorzitter zal plaatsnemen’, zegt Ahmed Laaouej, fractieleider van de PS.

Volgens de PS zegt het kamerreglement enkel dat de twee jongste gekozen de Kamervoorzitter ‘assisteren’. Volgens de Franstalige socialisten is het dus geen vereiste dat ze ook naast hem (of haar) gaan zitten.

Ook MR en Ecolo afwijzend

De Franstalige liberalen van MR maakten eerder al bekend dat ze evenmin willen dat Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) donderdag een prominente rol speelt tijdens de eerste vergadering van de Kamer. Ze treden daarbij Ecolo bij, dat eerder op de dag daarover bezwaar aantekende. Patrick Dewael (Open VLD), die de openingszitting zal voorzitten, geeft voorlopig geen commentaar.

‘Ik steun dit voorstel van Ecolo, rekening houdend met de feiten van racisme waarover het parlementslid in verdenking is gesteld. Ik hoop dat de verschillende fracties tot een akkoord kunnen komen’, zegt ontslagnemend minister Denis Ducarme (MR) op twitter. Fractieleider David Clarinval heeft gevraagd dat de juridische diensten van de Kamer een nota klaarstomen over de mogelijkheden om Van Langenhove die rol te ontnemen.