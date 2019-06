In 2013 kocht ik met een hypotheeklening mijn appartement. Vorig jaar kocht ik met mijn nieuwe partner een woning, met een hypotheeklening onder het Vlaamse stelsel. We wonen nu in dit huis, het appartement verhuur ik. Kan ik beide leningen aangeven?

Ja, u kunt de leningsuitgaven van beide leningen in de belastingaangifte inbrengen en dat doet u beter ook. De hypothecaire lening die u vorig jaar sloot voor de woning die u samen met uw partner bewoont ...