Van Langenhove overtuigd dat onderzoek hem zal vrijpleiten

Dries Van Langenhove is ervan overtuigd dat het onderzoek naar zijn activiteiten bij Schild & Vrienden hem zal vrijpleiten. Dat zei hij in een interview met VTM.

Gisteren werd Dries Van Langenhove ondervraagd door de onderzoeksrechter. De kern van de verdenkingen tegen hem is de veelbesproken reportage van Pano (uit september 2018). Die bood een blik achter de schermen van Schild & Vrienden. In online discussiegroepen die voor de buitenwereld niet toegankelijk zijn, passeerden racistische, antisemitische en seksistische ‘grappen’ de revue.

Van Langenhove werd gisternamiddag niet alleen ondervraagd, hij werd ook formeel in verdenking gesteld wegens inbreuken op de ­anti­racismewet, de negationismewet en de wapenwet.

Van Langenhove zelf zweeg gisteren. Maar vanmiddag zei hij aan VTM dat het helemaal niet zeker is dat er ooit een rechtszaak komt over zijn betrokkenheid bij Schild & Vrienden. Dat er een vervolging komt, is ook niet zeker, stelde hij.

Hij blijft ervan overtuigd dat het onderzoek hem zal vrijpleiten. 'En dat ben ik nu, nadat ik gisteren gehoord ben, nog meer dan ooit tevoren.'

Van Langenhove herhaalde tegenover VTM dat hij al acht maanden vraagt om gehoord te worden. Dat het net gebeurt drie dagen voordat hij de eed mag afleggen als volksvertegenwoordiger, vindt hij 'bijzonder verdacht'. 'Maar ik laat het aan de anderen over om hieruit conclusies te terekken.'

Een van de voorwaarden voor zijn vrijlating gisteren was dat Van Langenhove het Holocaustmuseum van de Dosinkazerne moet bezoeken. Hij vindt het prima. 'Het lijkt me heel interessant, ik ben een fervente fan van musea. Het blijkt te gaan om een rondleiding, dus des te beter.'

Met het tv-interview schendt Van Langenhove de voorwaarden van zijn invrijheidsstelling niet. Hij mag praten met de pers zolang hij niet over de inhoud van het dossier spreekt, zo laat het parket weten.