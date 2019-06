Fortis-beleggers krijgen elk wellicht minder geld (en later)

Ageas wordt overspoeld met schadeclaims door Fortis-beleggers. Daardoor dreigt niet alleen vertraging. Sommigen moeten er rekening mee houden dat ze minder geld teruggestort krijgen dan verwacht.

De stroom van schadeclaims is een gevolg van de ‘historische’ minnelijke schikking die de B verzekeraar Ageas afsloot met vijf grote belangenverenigingen met Fortis-gedupeerden in België en Nederland. Ageas is de wettelijke opvolger van bankverzekeraar Fortis, die eind 2008 in volle financieel-economische crisis in elkaar stortte.

Na jarenlange onderhandelingen toonde Ageas zich uiteindelijk bereid om een groot deel van de Fortis-beleggers in totaal maximaal 1,3 miljard euro te betalen om ‘zonder erkenning van fout’ een streep te trekken onder het pijnlijke Fortis-verleden. Alleen blijken dat er vandaag veel meer dan verwacht.

Al 270.000 claims

Ageas kreeg tot nu toe 270.000 schadeclaims binnen terwijl de Belgische verzekeraar vooraf rekende op hoogstens 200.000, meldt het Financieele Dagblad. En hoewel daar ongetwijfeld een aantal ‘dubbels’ tussenzitten, kan dat aantal volgens woordvoerder Michaël Vandenberghe nog verder oplopen. Gedupeerde Fortis-beleggers hebben nog tot 28 juli tijd voor het indienen van een claim.

Door de populariteit van de schikking moeten sommige Fortis-beleggers er bovendien rekening mee houden dat ze bij de eindafrekening minder geld krijgen. Een vorige week gepubliceerde uitspraak van de onafhankelijke geschillencommissie voor de Fortis-schikking vergroot namelijk de kans op verwatering, meldt de Nederlandse zakenkrant.

Beide partners cashen

De commissie oordeelde dat meer beleggers dan gedacht een bonusvergoeding per aandeel moeten krijgen. Het gaat om beleggers met een partnerrekening. De commissie vindt dat beide partners recht hebben op de compensatie van 50 eurocent per aandeel, met een maximum van 950 euro. Hoeveel beleggers daar recht op hebben, is onduidelijk. ‘Dat sommige Nederlandse belangenverenigingen dat schatten op 20 tot 25 procent van hun leden? Dat is voor hun rekening’, aldus de Ageas-woordvoerder.

Hij benadrukt dat de uitbetaling van de schikking gaat in twee schijven: een deel van de gedupeerden die vorig jaar tijdig hun claim indienden ontving vast 70 procent - “dat verandert sowieso niet” - benadrukt woordvoerder. De resterende 30 procent - of wat daar voor sommige Fortis-beleggers van overblijft - zal worden uitgekeerd als alle claims zijn ingediend en verrekend. Dat gebeurt wellicht niet voor eind dit jaar.

Al 590 miljoen betaald

‘Vanwege het succes van de schikking en het hoger dan verwachte aantal ontvangen claims, is er meer tijd nodig voor de verwerking van de documenten dan verwacht’, geeft Vandenberghe toe. ‘Naarmate we dossiers afwerken (dat gebeurt door het externe Amerikaanse bureau Computershare, red) lopen de betalingen gewoon door. Hoelang? Dat weten we wellicht pas eind dit jaar.’ Ageas betaalde voorlopig al 590 miljoen euro uit aan 159.000 Fortis-beleggers. De volgende uitbetaling is voorzien voor eind augustus.