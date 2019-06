TUI biedt gratis oplossing voor ongeruste reizigers naar de Dominicaanse

De klanten van de Belgische touroperator TUI die een reis naar de Dominicaanse Republiek boekten en vertrekken voor 16 juli, mogen die gratis omboeken. De aanleiding is het overlijden van enkele Amerikaanse toeristen in hotels die TUI ook aanbiedt. Thomas Cook biedt geen gratis wijziging aan.

Hoewel de touroperator verzekert dat de veiligheid van zijn reizigers niet in gevaar is, wil hij ongeruste klanten toch de mogelijkheid geven hun reisplannen te aan te passen. 'We hebben een paar ongeruste klanten gehoord dit weekend, die in de media gelezen hadden over de feiten in de Dominicaanse Republiek', vertelt woordvoerster Sarah Saucin. 'Maar het is heel rustig nu, ook daar in de Dominicaanse. We hebben aan onze reizigers te plaatse ook het aanbod gedaan om van hotel te veranderen, niemand is daarop ingegaan. Er zitten nu meer dan 1.000 TUI-klanten in de Dominicaanse Republiek.'

De Dominicaanse Republiek is een erg belangrijke bestemming voor TUI, zegt Saucin. 'Jaarlijks vliegen we tienduizenden mensen naar daar. Mensen die terugkeren zijn heel tevreden, er is geen reden om te denken dat de veiligheid van onze reizigers in het gedran is.'

Toch rijzen er internationaal twijfels. Vijf Amerikaanse toeristen zijn er sinds begin april gestorven. Twee anderen lieten het leven in 2018. Van 2013 tot nu gaat het om 11 toeristen in hotels in de Dominicaanse Republiek. Saucin zei eerder al aan Belga dat daar geen Belgen en geen TUI-klanten bij waren. 'De lokale autoriteiten voeren samen met de FBI een onderzoek, we wachten de resultaten daarvan af.'

Omboekingen van reizen naar een ander hotel of een andere bestemming dan de Dominicaanse Republiek met een vertrekdatum voor 16 juli zijn gratis, annulaties niet. Mogelijk wordt die datum nog verlengd.

'Geen telefoon gekregen'

Touroperator Thomas Cook biedt niet dezelfde mogelijkheden aan voor zijn klanten. Ook Thomas Cook biedt reizen aan naar het hotel war vier mensen overleden zijn. 'Dat is een hotel van de Bahia Principe-keten, een erg goeie keten met ook hotels in Tenerife', legt woordvoersters Leen Segers uit. 'Wie zijn bestemming of hotel wil wijzigen, kan dat doen maar dan onder de voorwaarden en de kosten die daarbij horen. Hoe langer je wacht, hoe duurder dat is.'