Bureau inhuren om buitenlandse eigendommen op te sporen mag van vrederechter

Een huurder van de sociale woning in Hamme heeft ongelijk gekregen van de vrederechter in zijn geschil met ‘De Zonnige Woonst’. De sociale huisvestingsmaatschappij had een extern bureau ingeschakeld om te kijken of de huurder buitenlandse eigendommen bezat.

De Zonnige Woonst ondernam stappen tegen zes huurders, nadat het hardnekkige geruchten hoorden over eigendommen in het buitenland. De maatschappij schakelde een privé-onderzoeksbureau in: BureauBuitenland uit Nederland. ‘Bij de meesten werd vastgesteld dat ze meerdere woningen, bijkomende bouwgronden en veelal ook grote landbouwgronden bezaten in het buitenland’, vertelt Guy Van Gucht, directeur van De Zonnige Woonst. ‘Het ging om vermogend die sociaal dus niet op de eerste plaats staan om te huren bij ons.’

De zes huurders kregen hun opzeg en moesten hun sociale korting terugbetalen. ‘Dat gaat van 5.000 tot 15.000 euro in die zes dossiers’, aldus Van Gucht. ‘Vijf van de zes hebben een raadsman onder de arm genomen om hun opzeg aan te vechten.’

De vrederechter heeft nu een uitspraak gedaan in één van die vijf dossiers, meldt VRT en bevestigt De Zonnige Woonst. ‘De rechter gaf DZW gelijk in het feit dat de huurder onterecht en moedwillig te kwader trouw informatie achterhield’, stelt de maatschappij in een persbericht.